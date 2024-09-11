شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استئناف تيسير المشاورات لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئنافها تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء بمقرها في طرابلس.

وأوضحت البعثة في بيان يوم الثلاثاء، أن الاجتماع عُقد بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.

وأكدت البعثة أن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية، وأنها تواصل مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية.