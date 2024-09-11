شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الاحتلال مستمرة.. 3 شهداء فلسطينيين في اقتحام للضفة وقصف على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب 10 على الأقل بجروح، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وفتاة وجرح 10 على الأقل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم.

ترافق ذلك مع محاصرة مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى ثابت الحكومي، وتدمير الطرق المؤدية إلى مخيم طولكرم.

شهيد في غزة

كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف للمناطق الشرقية من مدينتي رفح وخان يونس، وكذلك المناطق الغربية من مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، مخلفة أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.