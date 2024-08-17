الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام "إرهابي خان وطنه"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت حكم القتل بمواطن في منطقة الرياض، أدين بـ"أفعال إجرامية تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم "القاعدة".

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها على منصى "إكس": "تم القبض بتاريخ 2/ 8/ 1439هـ على عبدالمجيد بن حسن بن عبدالله آل نمر، سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي".

وأضاف البيان: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 13/ 2/ 1446هـ الموافق 17/ 8/ 2024م بمنطقة الرياض".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية "الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعا لشره وردعا لغيره".