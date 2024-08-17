الخليج اليوم .. واشنطن: دمرنا زورقاً حوثياً مسيراً بالبحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير زورق حوثي مسيّر في البحر الأحمر.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن الزورق شكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

كما أضافت أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانا للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

هجمات حوثية منذ نوفمبر

وكان الحوثيون عمدوا منذ نوفمبر 2023 إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعموا أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023.

فيما نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات رداً على هجمات الحوثي التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية.

إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

يذكر أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تتوقع أن تشن إيران قريباً هجوماً ضد إسرائيل قد تستخدم فيها الميليشيات التي تدعمها سواء في لبنان أو اليمن، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي (31 يوليو 2024).

كما تتحسب من تصاعد هجمات المجموعات المسلحة المدعومة من طهران على قواعدها وقواتها في بعض البلدان العربية، كالعراق وسوريا.