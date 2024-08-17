الخليج اليوم .. الخارجية السعودية: المملكة ترحب بفتح معبر "أدري" لإيصال مساعدات الفاشر للسودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحبت السعودية بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر "أدري" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور.

وتنوه السعودية بما لهذه الخطوة من أثر إيجابي يعالج الاحتياجات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات وتأمين العاملين في المجال الإنساني، وفي هذا السياق أجرى وفد السعودية لدى مؤتمر جنيف مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى مؤتمر جنيف مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وومثل الاتحاد الأفريقي لبحث تقديم مساعدات طارئة وفق آلية مشتركة.

إلى ذلك، وبعد مشاورات أجراها وفد السودان مع الجانب الأميركي في جدة بلا تحقيق أي اختراق، أكد المبعوث الأميركي الخاص للسودان، أن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ستمضي قدما في جنيف هذا الأسبوع.