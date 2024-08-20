الخليج اليوم .. السعودية.. نجاح أول عملية استبدال صمام للقلب بآخر دون غرز جراحية

الرياض - كتب موسى القحطاني -





نجح فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في استبدال الصمام الأورطي بصمام بدون غرز الخياطة لمريض في العقد السادس من عمره كان يعاني تضيقا شديدا في الصمام الأورطي.

الفريق الطبي

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أمس الاثنين، في بيان على منصة "إكس"، أن فريق طبي متخصص من مركز أمراض وجراحة القلب ناقش الحالة بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، واتفق على أفضلية إجراء العمل الجراحي لاستبدال الصمام.

وأشار إلى أنه تم إجراء العملية عن طريق التدخل الدقيق، وشق جراحي لم يتجاوز 6 سم، تمكن الفريق الجراحي من خلاله بإزالة كامل الصمام القديم واستبداله بصمام نسيجي من دون غرز أو خياطة، وهي تقنية تتميز بالسرعة والدقة وإمكانية إجراءها بفتحات جراحية صغيرة إضافة إلى الجودة ومدة كفاءة الصمام.

وأضاف التجمع بأن العملية تكللت بالنجاح، وغادر المركز بصحة جيدة بعد أن أكمل برنامجه العلاجي.

وتمتاز عمليات القلب بواسطة التدخل الدقيق بقلة خطورة النزيف وفترة الإقامة في المستشفى إضافة إلى فترة نقاهة أقل وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.