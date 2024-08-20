الخليج اليوم .. الخطوط الجوية القطرية تستحوذ على حصة 25% في شركة الطيران الإفريقية الخاصة "إير لينك"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء في بيان رسمي استحواذها على حصة 25% في شركة الطيران الإفريقية الخاصة "إير لينك"

وقالت شركة الخطوط الجوية القطرية في بيان رسمي إن شركة طيران "إير لينك"التي مقرها جنوب إفريقيا تقوم بتسيير رحلات إلى أكثر من 45 وجهة في جنوب وشرق إفريقيا، أما الخطوط الجوية القطرية فهي تقوم حاليا بتسيير رحلات إلى 29 وجهة في إفريقيا.

وأوضح البيان أن هذه الصفقة ستعزز اتفاقية الرمز المشترك القائمة بين شركتي الطيران القطرية وإير لينك.

ولم تكشف الخطوط الجوية القطرية في بيانها عن أي تفاصيل مالية تخص الصفقة، فيما تجدر الإشارة إلى أن ملكية الخطوط الجوية القطرية تعود للدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير في إفادة صحافية: "إن استثمارنا في إير لينك يوضح مدى أهمية إفريقيا لمستقبل أعمالنا".

و سلط المير الضوء على هذا الاستحواذ الذي سيتيح المجال أمام الناقلة الوطنية القطرية للوصول إلى المسافرين من وإلى المدن الإقليمية في جنوب وشرق إفريقيا الذين يسافرون على متن رحلات ايرلينك.

وهو الأمر الذي سيعزز استراتيجية الخطوط الجوية القطرية المتبعة للنمو والتوسع في القارة، باعتبارها عنصرا حيويا لنجاح الاقتصاد فيها.

من جانبه، قال السيد رودجر فوستر الرئيس التنفيذي لشركة ايرلينك إن وجود الخطوط الجوية القطرية كـ"شريك مساهم يعد دعما قويا لشركة ايرلينك".

وشدد رودجر على التزام شركة "إير لينك" بأسواق السفر التي تشغل رحلاتها الجوية إليها، فضلا عن أسواق أخرى تخطط لإضافتها إلى شبكة وجهاتها.

وأضاف: "تأتي هذه الصفقة لتعزز خططنا للنمو والتوسع من خلال زيادة كفاءة الحجم وتوسيع نطاقنا التسويقي"، مشيرا إلى أنه من خلال دعم أعمال ايرلينك، سيساهم هذا الاستثمار بتعزيز الشراكات القائمة التي تجمع ايرلينك وشركات الطيران الأخرى على مدى العديد من السنوات".

المصدر: أ ب + وكالات