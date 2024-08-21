شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية.. مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بعدد من السيارات والان نبدء بالتفاصيل

إزالة آثار الحادث

الدمام - شريف احمد - لقى شخصان مصرعهما وإصيب 3 آخرين في حادث تصادم قطار بعدد من السيارات في منطقة الهوارية بمحافظة الإسكندرية المصرية.وأطاح القطار بعدد من السيارات، بما في ذلك سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى توقف حركة القطارات بشكل كامل وتعطيل حركة المرور في المنطقة.وكشف مصدر مسئول في مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عن أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.وجرى نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى برج العرب، واثنين من المصابين إلى المستشفى نفسه، ونُقل المصاب الآخر إلى مستشفى العامرية العام.بينما دفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث وإعادة القطار إلى مساره بعد خروجه عن القضبان، ورفع السيارات المتضررة.