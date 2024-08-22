شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة اليمنى: الأوضاع فى البلاد حالت دون مواكبة التطور فى ملف إدارة الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المياه والبيئة اليمنى توفيق الشرجبى، اليوم /الأربعاء/، أن الأوضاع فى اليمن أدت إلى تراجع قدرة المؤسسات وتوقف تحديث التشريعات والقوانين المطلوبة لمواكبة التطور فى إدارة مخاطر الكوارث.

جاء ذلك فى مداخلة الوزير خلال الاجتماع الثانى للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من المخاطر، الذى تنظمه جامعة الدول العربية بمقرها، اليوم /الأربعاء/، والذى ناقش الموضوعات المتعلقة برصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية، بالإضافة إلى المشروع العربى المعنى بالكوارث البحرية والحد منها.

واستعرض وزير البيئة اليمني، مخاطر الكوارث والأزمات التى تواجهها اليمن خاصة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية المتسارعة، وارتفاع الخسائر التى تعرضت لها العديد من المناطق جراء كوارث السيول المدمرة، على الرغم مما بذلته الحكومة من إجراءات للاستعداد لها بالإمكانات المتوفرة.

وأشار إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود الوطنية والحاجة إلى الدعم العربى عبر آلية التنسيق العربى للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.