شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين فى غزة وجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى لمنزل فى مدينة غزة، وبالرصاص الحى فى جنين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل فى محيط مستشفى أصدقاء المريض غربى مدينة غزة.



كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة بعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف غارة جوية إسرائيلية لأرض زراعية فى القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.



وفى حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى إلى 40405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93468 مصابا.



وفى السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين من جنين، متأثرين بإصابتيهما برصاص قوات الاحتلال، قرب سلفيت، وأنه تم احتجاز جثمانيهما.



كانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص بكثافة، فى وقت سابق، صوب المركبة التى كان يستقلها الشابان، قرب المدخل الشمالى لسلفيت، ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منهما.



وبذلك، ارتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

كما أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قرب حاجز ترقوميا العسكري، غرب الخليل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال المنتشرة فى محيط الحاجز أطلقت الرصاص الحى صوب الشابين، ما أدى إلى إصابتهما فى الأطراف السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى بواسطة مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.