شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل جرائمه.. استشهاد 7 فلسطينيين في غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، على حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومنطقة عريبة شمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية لم تتمكن من انتشال الشهداء والجرحى لكثافة القصف الإسرائيلي على حي الزيتون، وذلك بالتزامن مع توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في الحي، بغطاء جوي وقصف مدفعي مكثف، ما أدى إلى احتراق العديد من المنازل والمنشآت التجارية.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في منطقة عريبة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة. استشهاد فلسطيني شمال الضفة كما استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، في بلدة كفر دان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عمليات اجتياحه لعدة بلدات في الضفة الغربية، التي تخللها اعتقال العديد من الفلسطينيين.