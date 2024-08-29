الخليج اليوم .. إحباط محاولة استهداف منشأة صافر النفطية بطائرات مُسيّرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جماعة الحوثي، إلى خفض التصعيد في عموم البلاد، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد جماعة الحوثي في مسقط، حسب بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأربعاء.

وأفاد البيان، ان غروندبرغ، اختتم زيارة إلى مسقط، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العمانيين، وأعرب خلال اجتماعاته، عن تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأضاف كما التقى غروندبرغ رئيس وفد الحوثيين المفاوض، محمد عبد السلام، وأكد له "الحاجة الملحة لخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن" .

وشدّد المبعوث الأممي على أهمية وضع مصالح اليمنيون في المقدمة ودعا إلى حوار بنّاء.

وأوضح البيان، أن المبعوث الأممي، كرر خلال جميع اجتماعاته الدعوة العاجلة للأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، لدى الحوثيين.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تزايد الضغط الدولي على أطراف النزاع في اليمن للوصول إلى حلول سياسية تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات والتي أدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

والجمعة أعلن الجيش اليمني، إحباط محاولة استهداف منشأة صافر النفطية بطائرات مُسيّرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها من محافظة الجوف المجاورة، وذلك في أحدث تصعيد للحوثيين في محاولة على مايبدو لإفشال اتفاق خفض التصعيد في الجانب الاقتصادي الذي أعلن عنه المبعوث الأممي قبل نحو شهر.