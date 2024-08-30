شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف على خان يونس وجباليا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، استهدف مخيم جباليا ومدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال ثلاثة شهداء من منزل تعرض لقصف إسرائيلي في بلدة عبسان بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع.

