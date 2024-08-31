شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العراقى فى إسلام آباد يبحث تحديات الإقامة غير الشرعية للباكستانيين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير العراق لدى باكستان حامد عباس لفته مع لجنة العلاقات الخارجية الباكستانية التحديات الناجمة عن الإقامة غير الشرعية لبعض الزائرين الباكستانيين الذين تسربوا إلى داخل العراق.

وأكد لفته خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة في مقر مجلس النواب الباكستاني الخميس، على أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول فعالة لهذه لقضية الإقامة غير الشرعية للباكستانيين بما يخدم مصلحة البلدين.

وتناول اللقاء استعراضا شاملا لتاريخ العلاقات العراقية الباكستانية، مسلطا الضوء على حجم التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والعسكرية والأمنية.

وأشار السفير لفته إلى جهود السفارة العراقية في تقديم تسهيلات قنصلية متعددة للمواطنين الباكستانيين، لاسيما خلال زيارة الأربعينية.

ودعا لفته الجانب الباكستاني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري في قطاع الطاقة.