شكرا لقرائتكم خبر عن 330 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 40691 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 330 على التوالي إلى 40691 شهيداً، ونحو 94060جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 89 فلسطينياً وإصابة 205 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب خمس مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. رفح وخان يونس واستشهد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 17 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينة خان يونس، بينهم نساء وأطفال، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.