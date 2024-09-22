شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف للاحتلال لمنزل فى دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمنزل في منطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و391، والإصابات إلى 95 ألفا و760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.