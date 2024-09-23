شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى كبيرة منسقى الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأحد سيغريد كاغ، كبيرة منسقى الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة، وذلك على هامش أهمال الشق الرفيع المستوى للدورة "79" للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن اللقاء تناول آخر تطورات العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، لاسيما الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني مع استمرار منع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل جيش الاحتلال، وما ينتج عن هذه الاجراءات التعسفية من تدهور في الأوضاع الصحية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أبو الغيط أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها السيدة كاغ، معرباً عن تخوفه الكبير من احتمالية خسارة أكثر من 630 ألف طفل فلسطيني لعام دراسي آخر، ومحذراً من خطورة الخطة الإسرائيلية بتقسيم القطاع وإفراغ شماله من السكان والسيطرة على كافة المعابر البرية.

وأشار رشدي، إلى أن أبو الغيط حذّر من أن الكراهية التي تزرعها إسرائيل بارتكابها المذابح تعوق أي أفق للسلام الشامل في المستقبل.



