منسقة الأمم المتحدة بلبنان بدأت زيارة رسمية إلى إسرائيل: لإفساح المجال لنجاح الجهود الدبلوماسية

أعلن مكتب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، في بيان، أنّ "المنسّقة جينين هينيس-بلاسخارت بدأت زيارةً رسميّةً إلى إسرائيل اليوم، من المقرّر أن تلتقي خلالها بكبار المسؤولين الإسرائيليّين لمناقشة آخر التطوّرات".

وشدّدت المنسقة الخاصّة على أنّه "لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ جهة. إنّ سلامة المدنيّين على جانبَي الخط الأزرق واستقرار المنطقة، باتا على المحكّ، ممّا يستوجب إفساح المجال لنجاح الجهود الدّبلوماسيّة".