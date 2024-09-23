أعلن مكتب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، في بيان، أنّ "المنسّقة جينين هينيس-بلاسخارت بدأت زيارةً رسميّةً إلى إسرائيل اليوم، من المقرّر أن تلتقي خلالها بكبار المسؤولين الإسرائيليّين لمناقشة آخر التطوّرات".
وشدّدت المنسقة الخاصّة على أنّه "لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ جهة. إنّ سلامة المدنيّين على جانبَي الخط الأزرق واستقرار المنطقة، باتا على المحكّ، ممّا يستوجب إفساح المجال لنجاح الجهود الدّبلوماسيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر منسقة الأمم المتحدة بلبنان بدأت زيارة رسمية إلى إسرائيل: لإفساح المجال لنجاح الجهود الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.