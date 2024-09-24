شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى: 20 صاروخا أطلقت من لبنان نحو شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد 20 صاروخًا أطلق في الرشقات الأخيرة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الأودية وتم اعتراض بعضها تجاه مرج ابن عامر وسقط بعضها في مناطق مفتوحة، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقال إن سلاح الجو هاجم مصادر إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان.

وقال حزب الله اللبناني إن "مقاتليه قصفوا مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي غرب العفولة بصواريخ فادي 1 وفادي 2، كما قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 2".

وأكد الحزب في بيان أن قصف مطاري مجيدو ورامات ديفيد هو إسناد لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

كما تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات والمواقع الإسرائيلية في الجليل الأعلى.