شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. انتشال 23 قتيلًا من تحت أنقاض مبنى ببلدة يونين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الخميس، عن رئيس بلدية يونين علي قصاص، انتشال 23 قتيلًا سوريا وثمانية جرحى بينهم أربعة لبنانيين إصابتهم طفيفة.

وانتُشلت الجثث من تحت أنقاض المبنى، الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي في بلدة يونين الواقعة في محافظة بعلبك شرقي لبنان. العدوان الإسرائيلي على لبنان واستكملت أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض، في المبنى الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي مساء أمس في بلدة يونين على الطريق الدولية المستأجر من عمال سوريين بالقرب من محطة محروقات.



وأشار إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من إزالة الركام، الذي خلفته الغارات السابقة من الطرقات.

ونوه بوعي الأهالي والتزامهم بالتعليمات وتقديمهم العون، متقدمًا بالشكر لأصحاب الآليات الذين ساعدوا في عمليات رفع الأنقاض.