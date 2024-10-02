شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم والغد.. طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى العراق وإيران والأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أنها ألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق (البصرة وبغداد)، وإيران (طهران)، والأردن (عمان) اليوم وغدا الخميس بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وأضافت الشركة، في بيان أنه يجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة.

وطالبت الشركة الإماراتية المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الشبكي للناقلة للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

وقالت :"نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات".