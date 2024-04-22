شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة كبد: الأطفال معرضين للإصابة بالكبد الدهنى بسبب المشروبات الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منال حمدى السيد أستاذ ورئيس أقسام طب الأطفال بجامعة عين شمس، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الكبد الدهنى في الأطفال أصبح مشكلة كبيرة جدا، موضحة ان الأطفال معرضين للإصابة بالكبد الدهنى نتيجة استهلاك كميات كبيرة من المشروبات الغازية المحتوية على الكثير من السكر.

وقالت، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن المشكلة دولية وليست فقط على مستوى الدول بالإقليم الذى نعيش فيه، ولكن على مستوى دول العالم سواء الدول المتقدمة أو الدول ذات الدخل المنخفض.

وأوضحت، إنه في أمريكا الجنوبية نسبة الإصابة في بالكبد الدهنى في الأطفال يصل إلى 25%، وفى منطقة الشرق الأوسط نسب الإصابة تصل إلى 15%، أما في أفريقيا ليس لدينا احصائيات، و في مصر فإنه فى مبادرة 100 مليون صحة اكتشفنا إنه يوجد لدينا سمنة، وسمنة مفرطة في حوالى نصف السيدات المصريات اللاتى تم الكشف عليهن في حملة 100 مليون صحة، موضحة، إن السيدة الحامل التي تعانى من السمنة فان الطفل الذى يولد يكون معرض للإصابة بالسمنة والكبد الدهنى أيضا، وهذه نتيجة دراسات كثيرة تم اجراءها في دول أخرى.

وأضافت، أن الأطفال معرضين للإصابة بالكبد الدهنى بسبب استهلاك المشروبات الغازية التي تحتوى على السكريات العالية في السن الصغيرة ما قبل دخول المدارس وبداية دخول المدرسة، حيث إن استهلاك هذه المشروبات يعرضهم للإصابة بالسمنة، وأيضا الإصابة بالكبد الدهنى الذى يسبب التهاب كبدى نتيجة الدهون الموجودة في الكبد، وهى تتحول بعد ذلك إلى تليف كبدى وسرطان بالكبد.

وقالت إنه بعد انخفاض نسب الإصابة بسرطان الكبد في مصر بسبب خفض معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر سيكون السبب الرئيس لسرطان الكبد هو الكبد الدهنى، لذلك من المهم جدا الاهتمام بالطفل منذ الولادة، وهناك اهتمام عالمى بالكبد الدهنى، موضحة أن هناك أسباب أخرى للإصابة بالكبد الدهنى منها امراض التمثيل الغذائي وهى أكثر في الأطفال أو فى سن حديثى الولادة، وحتى الأطفال أقل من 5 سنوات نرى الكبد الدهنى، في الأطفال وندعدو الدولة لمنع السمنة في الأطفال بالكشف الدورى على الأطفال بالتغذية السليمة والتوعية الكافية.