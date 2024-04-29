شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات تصيبك بالسعال المزمن في الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من أعراض البرد باستمرار خاصة خلال فصل الربيع، وفى بعض الحالات، لا يوجد ما يدعو للقلق، بل يكون الأمر سببه تغيرات أحوال الطقس، ولكن إذا استمرت هذه الأعراض لفترة أطول مما تتوقع، وقتها يجب استشارة الطبيب، ولعل أحد هذه الأعراض هو السعال، والذى يمكن أن يكون سببه العديد من الحالات بما فى ذلك نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد وحمى القش وغيرها، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

وحسبما أفاد التقرير، فإن السعال المزمن والمستمر قد يكون له عدة أسباب، أهمها:

فترة ما بعد الفيروس

وفقًا للأطباء، فإن الحالة الأكثر شيوعًا للسعال المزمن هى بعد الإصابة بالفيروس، سواء نزلة برد شديدة أو كورونا، حيث أن الالتهابات ما بعد الإصابة بالفيروس، يمكن أن تؤدى إلى سعال قد يستمر لأسابيع أو فى أسوأ السيناريوهات لعدة أشهر.

ارتجاع الحمض

السبب الشائع الآخر للسعال المزمن المستمر هو الارتجاع، حيث ترتفع الأحماض من المعدة المريء مما يترتب عليه الإصابة بالسعال، وهو أمر شائع جدًا لدى الأطفال الأصغر سنًا، ويمكن أن يصبح السعال معتادًا ويكون هذا بمثابة استجابة عصبية.

التنقيط الأنفي

سبب آخر شائع جدًا للسعال المزمن هو التنقيط الأنفى، حيث يتدفق الاحتقان فى الجيوب الأنفية إلى الجزء الخلفى من الحلق ما يؤدى بدوره إلى السعال، وهو شائع فى الليل.

لذلك، بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، فإن الهواء المرطب والتبخير المنتظم يمكن أن يساعد على تخفيف الاحتقان فى الجيوب الأنفية المسببة للسعال المزمن، ويمكن ايضًا استخدام الغسول والقطرات لأنها مفيدة جدًا وتساعد فى إزالة أى التهاب قد يكون لديك بسبب التنقيط الأنفى تحديدًا.

متى يجب عليك الذهاب إلى الطبيب؟

إذا استمر السعال المزمن لعدة أسابيع أو أشهر، يجب وقتها الذهاب للطبيب لتحديد حالتك وتلقى العلاج المناسب، وذلك مع وجود الأعراض التالية:

- السعال مع بلغم أصفر أو سميك أو دم

- إذا كنت تعانى من أى ألم فى الصدر، أو ضيق فى التنفس، أو صفير