شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى: شركة أسترازينيكا تهدف لتصنيع الأدوية المصرية لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بالمبادرات الرئاسية، وذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة أسترازينيكا، للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد فى مصر، تحت عنوان "معا لبر الأمان.. تابع تسلم من التوابع".

وأوضح أنه زار قرية صغيرة تسمى المنصورية بمحافظة أسوان ووجد فيها مركزا للصحة يتوافر فيه أحدث منصة رقمية متطورة ونموذج متخصص للكشف المبكر عن الأورام وصحة المراة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وأضاف أن هذه الزيارة كانت ضمن تعاوننا بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي فى هذا المجال، وتقديم المساعدة الفنية، موضحا أن شركة أسترازينيكا استطاعت أن توفر قدرات وموارد للقضاء على الأمراض المزمنة الموجودة مثل القضاء على فيروس سي وحققت هدفها فى القضاء على الفيروس.

وأوضح أن شركة أسترازينيكا لديها الأدوية والقدرات والاستعداد والرغبة وفوق كل هذا الرغبة فى التعاون بينها وبين الحكومة المصرية لتشجيع التصنيع المحلى للادوية وزيادة التصنيع المحلى من 50 % إلى 80% كما تفكر الشركة أيضا فى استغلال مصر فى التصنيع لأفريقيا بحيث لا يكون التصنيع فقط لمصر ولكن أيضا التصنيع لأفريقيا،

وأشار إلى أنه بالنسبة للقاح كورونا فإن لقاح أسترازينيكا نجح فى مصر لأنه كان ثمنه رخيص وفى نفس الوقت فعال وأمن ويسهل توزيعه وتخزينه، ولا يحتاج إلى ثلاجات وكان صالح لتوزيعه فى مصر والدول الأفريقية بالأماكن النائية التى لا يتوافر فيها ثلاجات للتبريد.