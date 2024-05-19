شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تتعامل مع أعراض سلس البول وتعالجها بنصائح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسرب المثانة أو سلس البول مشكلة صحية شائعة ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على حياة الشخص الاجتماعية والعديد من الأنشطة اليومية المهمة الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع سلس البول ونصائح لعلاجه، بحسب موقع "confidenceclub".

طرق التعامل مع سلس البول ونصائح لعلاجها احتفظ بمذكرات المثانة

في كل مرة تعاني فيها من تسرب البول، لاحظ ما تناولته وماذا كنت تفعل ستسمح لك هذه المعلومات بتحديد الأشياء التي تسبب تسرب البول حتى تعرف ما يجب تجنبه.

تقليل كمية السوائل التي تتناولها

يجب على معظم الأشخاص محاولة شرب حوالي 2 لتر (8 أكواب) من السوائل يوميًا، ويفضل الماء، ما لم يطلب الطبيب خلاف ذلك.

كلما شربت أكثر زاد احتمال سلس البول، ولكن إذا قمت بتقييد كمية السوائل التي تتناولها، فقد يسبب ذلك مشاكل طبية بما في ذلك الإمساك، والذي يمكن أن يسبب سلس البول أيضًا.

حاول ارتشاف كميات صغيرة بدلاً من شرب كميات كبيرة مرة واحدة.

تجنب الكافيين

الكافيين مدر للبول، ما يعني أنه يحفز إنتاج البول يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تهيج المثانة، مما قد يسبب تسربًا إذا كنت عرضة لها.

ومع ذلك، هذا لا يعني تجنب القهوة فقط، حيث أن العديد من الأطعمة والمشروبات الأخرى تحتوي على الكافيين أيضًا.

حاول الحد أو الاستغناء عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية

قم بتمارين قاع الحوض

تُعرف هذه الحركات أيضًا باسم تمارين كيجل، وهي حركات مصممة للمساعدة في تقوية العضلة العاصرة البولية وعضلات قاع الحوض. في الواقع، من المعروف أن تمرين كيجل يعالج سلس البول في بعض الحالات.

يمكن أن يساعدك أخصائي العلاج الطبيعي في معرفة ماهيتها، بالإضافة إلى توضيح كيفية تنفيذها بشكل صحيح كما هو الحال مع أي تمرين روتيني آخر، فإن تكرار أداء هذه التمارين هو الذي سيحدد مدى فعاليتها.

مارس عادات استخدام المرحاض الجيدة

يمكن أن تساعد رعاية العادات التالية في وقف تسرب المثانة:

استخدم المرحاض فقط عندما تكون المثانة ممتلئة

تجنب الاعتياد على التبول في كل مرة تشعر فيها بوجود شيء ما في المثانة.

القيام بذلك يعلم المثانة أنها يجب أن تخرج حتى عندما لا تكون ممتلئة.

لا تتعجل

من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الناس في المرحاض هو استخدام قاع الحوض لإخراج البول وهذا يقلل من فعالية عضلاتك العاصرة. بدلًا من ذلك، خذ وقتك ودع البول يتدفق بمعدله الخاص.

لا تحبس حركة الأمعاء

عندما تشعر بالحاجة إلى ذلك، اذهب إلى المرحاض بأسرع ما يمكن، لأن حبسه قد يؤدي إلى الإمساك تأكد أيضًا من إتاحة الكثير من الوقت لنفسك.

إنقاص الوزن

إن حمل الوزن الزائد يضعف عضلات قاع الحوض مما يساهم في سلس البول، لذا انقاص الوزن يخفف من أعراض سلس البول