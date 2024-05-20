شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب قبل انقطاع الطمث.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جامعة كوليدج لندن (UCL) عن علاقة فترة ما قبل انقطاع الطمث بالاكتئاب، حيث أوضحت أنه تلك الفترة يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بالاكتئاب بنسبة 40% لدى النساء.

وخلص البحث أيضًا إلى أن النساء اللاتي يمررن بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث يجب أن يخضعن لفحوصات إضافية ويساعدن لأنهن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ومع ذلك، فإن خطر الإصابة بالاكتئاب ينخفض بشكل ملحوظ بمجرد انتهاء فترة انقطاع الطمث مقارنة بالنساء اللاتي ما زلن في فترات انقطاع الطمث.

وأضاف البحث أنه من المهم فهم المعاناة التي تواجهها المرأة عندما تمر بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث ومن المحتمل أن تشعر بالاكتئاب، لذلك من المهم أن نقدم لها فحصًا أو إذا كانت بحاجة إلى أي مساعدة، وهذا يؤدي إلى فرق كبير في دعم صحتهم العقلية خلال الأوقات الصعبة.

ما الأعراض المبكرة لفترة ما قبل انقطاع الطمث؟

من جانبه أوضح الدكتور عمرو الهلالى، استشارى النساء والتوليد بجامعة عين شمس، أن فترة ما قبل انقطاع الطمث هي مرحلة تسبق انقطاع الطمث وهى المرحلة التي ينتج فيها جسم المرأة كميات أقل من هرمون الاستروجين، وتشمل الأعراض ما يلى:

فترات غير منتظمة: في هذه الحالة تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة.

تقلبات المزاج: تقلبات في المزاج قد تشمل القلق والاكتئاب والتهيج.

اضطراب النوم: صعوبات في النوم أو قد تبقى نائماً لفترة أطول بسبب التعرق الليلي أو التغيرات الهرمونية.

التعب: انخفاض الطاقة أو التعب حتى بعد تناول الطعام والنوم بشكل جيد.

زيادة الوزن: قد تعاني بعض النساء من زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن.

مشاكل في الذاكرة: صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء.

