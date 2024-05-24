شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات ممنوعة من تناول العنب.. أبرزهم مرضى السيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العنب من الفواكه المميزة خلال فصل الصيف، فهو يتمتع بمذاق رائع ومميز، وأيضا يساعد على الترطيب خلال ارتفاع حرارة الطقس، ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول العنب.

وحول ذلك أكد الدكتور أيمن إبراهيم استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قنا، أن العنب من الفواكه المميزة والمهمة خلال فصل الصيف، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومنها الالياف، والبروتين، والدهون، ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناوله ومن ابرزهم:

- مرضى السكر

تناوله لمرضي السكر يعد خطرا، لأنه يتسبب في ارتفاع نسبته بالدم، ويزيد من فرص التعرض لإرتفاع مؤشر الجلايسيمي.

-مرضي الجلطات الدموية والسيولة

إذا كنت من مرضى الجلطات المزمنة، أي الأكثر عرضة للإصابة بها، وتتناول أدوية مضادة للجلطات، فـأنت بهذه الطريقة عليك تجنب تناول العنب لأنه غني بفيتامين ك الذي يؤثر سلبا على سيولة الدم.

- مرضى الكلى

يحتوي العنب على نسبة عالية من البوتاسيوم، هذا العنصر الغذائي الذي يتراكم في الدم، ويتسبب في عدم عمل الكليتين بطريقة جيدة، ويتسبب في عدم قدرتهم علي طرد النسبة الزائدة عبر البول.

- مرضى القولون

قد يسبب لهم بعض المشاكل في الجهاز الهضمي، كالإمساك والإسهال وتقلصات المعدة، لاحتوائه على سكر الفركتوز والألياف الغذائية المسببة للتعرض لهذا الأمر.

