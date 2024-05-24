شكرا لقرائتكم خبر عن بذور صحية لتعزيز مستويات الحديد فى الجسم.. منها الكمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد استهلاك الحديد مهمًا بشكل خاص للنساء، حيث تمر النساء بالكثير من التغيرات فى الجسم بدءًا من الحيض وحتى الولادة وانقطاع الطمث، وفى حين أن الكثير من الناس يعتمدون على اللحوم والخضراوات الورقية للحصول على الحديد، إلا أن البذور غالبًا ما يتم تجاهلها من هذه العناصر الغذائية الأساسية، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 بذور صحية يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الحديد لديك:

الكمون

تعتبر بذور الكمون عنصرًا أساسيًا فى العديد من المأكولات، وخاصة فى المطبخ، كما أنها مصدر جيد للحديد، حيث تحتوى مائة جرام من بذور الكمون على حوالي 66.4 ملجم من الحديد.

بذور الشيا

تشتهر بذور الشيا بمحتواها العالى من الألياف، ولكنها توفر أيضًا كمية لا بأس بها من الحديد، حيث يحتوى 100 جرام من بذور الشيا على 5.73 ملج من الحديد.

بذور الكتان

تشتهر بذور الكتان بمحتواها العالى من الأحماض الدهنية أوميجا 3، ولكنها أيضًا مصدرًا جيدًا للحديد، حيث يحتوى 100 جرام من بذور الكتان على حوالى 5.3 ملجم من الحديد.

بذور السمسم

بذور السمسم صغيرة ولكنها قوية عندما يتعلق الأمر بمحتوى الحديد، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن 100 جرام من بذور السمسم تحتوى على ما يقرب من 14.6 ملجم من الحديد.

بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس هى مصدر ممتاز آخر للحديد، حيث يحتوى 100 جرام منها على حوالى 3.8 ملجم من الحديد، وتحتوى هذه البذور أيضًا على فيتامين E والمغنيسيوم والسيلينيوم، مما يجعلها إضافة مغذية لنظامك الغذائي.