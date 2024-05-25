شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تسليم شحنة من أحدث لقاح للملاريا إلى أفريقيا الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية إن "اليونيسف" أرسلت أكثر من 43,000 جرعة من لقاح الملاريا R21/Matrix-M جوًا إلى بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى، وستتبعها أكثر من 120,000 جرعة في الأيام المقبلة. وهي أول دولة تحصل على لقاح الملاريا R21 يستخدم للوقاية من الملاريا ولاستخدامه في التحصين الروتيني للأطفال.

وأضافت فى بيان صحفى أن إرسال اللقاحات يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في الوقاية من المرض وإنقاذ حياة الأطفال، موضحة أن R21 هو اللقاح الثاني للملاريا الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للأطفال الذين يعيشون في المناطق الموبوءة. وإلى جانب التوصية السابقة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح RTS,S، يوجد الآن ما يكفي من إمدادات اللقاح لتوسيع نطاق التطعيم ضد الملاريا في أفريقيا. ويتم تمويل إطلاق كلا اللقاحين من قبل تحالف اللقاحات جافي (Gavi).

وقالت ليلى باكالا، مديرة شعبة الإمدادات في اليونيسف: "مع توفر منتجين الآن للبلدان، فإن زيادة إمدادات لقاحات الملاريا ستغير قواعد اللعبة فيما يتعلق ببقاء الأطفال وصحتهم"، وتابعت: "المخاوف السابقة بشأن تلبية الطلب على العرض تغلبنا عليها بشكل كبير، والآن أولويتنا هي أن تصل اللقاحات إلى كل طفل معرض للخطر".

وأوضحت أنه قد ثبت أن لقاحي R21 وRTS,S آمنان وفعالان في الوقاية من الملاريا لدى الأطفال، وقد تم تسليم لقاح RTS,S إلى أكثر من مليوني طفل في غانا وكينيا ومالاوي في برنامج تجريبي مدته 4 سنوات أظهر انخفاضاً بنسبة 13% في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

يشار إلى أن الملاريا تعد أحد أكثر الأمراض فتكا في العالم، حيث تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام في أفريقيا، وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى أحد أعلى معدلات الإصابة بالملاريا على مستوى العالم, وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن ما يقدر بنحو 1,733,000 حالة إصابة بالملاريا في البلاد، بمتوسط ​​حوالي 4,747 حالة يوميًا، كما أودى المرض بحياة حوالي 5180 شخصًا على مدار العام، أو 14 حالة وفاة يوميًا.

وقالت الدكتورة سانيا نيشتار، الرئيس التنفيذي لتحالف اللقاحات جافي: "إن الحصول على لقاحين آمنين وفعالين يعني أن لدينا قدرًا أكبر من أمن الإمدادات ويمكننا أن نكون أكثر ثقة بشأن تلبية احتياجات البلدان، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية - أن تتمكن البلدان التي يمكن أن تكون فيها لقاحاتنا أكثر تأثيرًا من الوصول إليها، مما ينقذ آلاف الأرواح كل عام ويقدم الإغاثة للأسر والمجتمعات والأنظمة الصحية بأكملها."

وتستعد جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب تشاد وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق ونيجيريا وجنوب السودان وأوغندا، لاستقبال شحنات R21، حيث تم تسليم حوالي 4.33 مليون جرعة من RTS,S إلى 8 دول حتى الآن - بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وغانا، وكينيا، وليبيريا، وملاوي، وسيراليون - التي تقدم اللقاح في برامج التحصين الروتينية للأطفال كجزء من برنامجها بالخطط الوطنية لمكافحة الملاريا، وتأتي بوروندي والنيجر في المرتبة التالية في قائمة شحنات RTS,S.

وتعتمد عمليات تسليم اللقاحات إلى البلدان التي يتم تمويلها من خلال تحالف اللقاحات على طلبات الحكومة واستعدادها لإدراج اللقاح في برامج التحصين الروتينية.

ويدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الحكومات في استعدادها لتلقي اللقاحات وإدخالها، ويتضمن ذلك دعم البلدان لتطوير خطط تنفيذ اللقاحات واستراتيجيات الاتصال، وإجراء تدريبات للعاملين الصحيين وإشراك المجتمع، وضمان قدرة سلسلة التبريد الكافية.

إن لقاحات الملاريا، التي يتم تقديمها كجزء من الأدوات المتاحة في الخطط الوطنية الشاملة لمكافحة الملاريا، سوف تقلل بشكل كبير من الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة ويمكن أن تساعد في تنشيط مكافحة الملاريا. ومع انضمام لقاح R21 الآن إلى لقاح RTS,S للاستخدام في برامج التحصين، سيستمر توسيع نطاق لقاح الملاريا في أجزاء من أفريقيا، حيث تظل الملاريا سببًا رئيسيًا لوفيات الأطفال.

وأضافت الدكتورة كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في منظمة الصحة العالمية: "إن ارتفاع الطلب المجتمعي على لقاحات الملاريا يوفر أيضًا فرصة للأطفال لتلقي لقاحات الطفولة الأخرى التي قد تكون مستحقة، مما يؤدي إلى إنقاذ المزيد من الأرواح".

وتعتبر لقاحات الملاريا إضافة مهمة لمكافحة المرض، و يعد التخطيط الدقيق أمرًا ضروريًا لضمان النجاح في إدخال لقاحات الملاريا ودمجها مع التدخلات الأخرى بما في ذلك الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية أو الرش الموضعي للأماكن المغلقة، والوقاية الكيميائية، والتشخيص والعلاج الفوري لتعظيم التأثير على الصحة العامة.