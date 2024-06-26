سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "القاهرة 24" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، الموافق 26-6-2024، في البنوك المصرية.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 48.31 جنيه للشراء، ونحو 48.54 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية مصر نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي مصر نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي مصر نحو 48.33 جنيه للشراء، ونحو 48.43 جنيه عند البيع.