شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات الغدة الدرقية قد تسبب آلاما بالمفاصل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث الناشئة إلى أن خلل الغدة الدرقية يمكن أن يساهم في آلام المفاصل وعدم الراحة، وتلعب الغدة الدرقية دورًا حيويًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، التي ترتبط عادة بأعراض تشمل التعب وتغيرات الوزن واضطرابات المزاج، ويمكن بالفعل ربط آلام المفاصل باضطرابات الغدة الدرقية، خاصة في سياق أمراض المناعة الذاتية والاختلالات الهرمونية وفقا لما نشره موقع healthshots.

أنواع اضطرابات الغدة الدرقية التي يمكن أن تساهم في آلام المفاصل:

1. قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب إنتاج الغدة الدرقية كميات غير كافية من الهرمونات، كثيرا ما يتم ملاحظة آلام المفاصل لدى الأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، وقد يؤثر في كثير من الأحيان على الركبتين والوركين والكتفين واليدين.



2. فرط نشاط الغدة الدرقية

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية لدى الشخص كمية زائدة من هرمونات الغدة الدرقية، في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية يظهر عادة بأعراض مثل فقدان الوزن وسرعة ضربات القلب والرعشة، إلا أن آلام المفاصل يمكن أن تكون موجودة أيضًا.



3. أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية

أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية، مثل التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو ومرض جريفز، يمكن أن تسبب آلام المفاصل، ويهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية عن طريق الخطأ، مما يسبب الالتهاب، ويمكن أن ينتشر الالتهاب إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك المفاصل، مما يسبب الألم والتورم وانخفاض القدرة على الحركة.

علاج آلام المفاصل المرتبطة بالغدة الدرقية



علاج آلام المفاصل المرتبطة باضطرابات الغدة الدرقية ينطوي في المقام الأول على إدارة حالة الغدة الدرقية الأساسية، وغالبًا ما يتم علاج قصور الغدة الدرقية بالعلاج البديل لهرمون الغدة الدرقية الاصطناعي، وفي فرط نشاط الغدة الدرقية قد يشمل العلاج أدوية لوقف إنتاج هرمون الغدة الدرقية، أو في بعض الحالات، التدخل الجراحي أو العلاج باليود المشع لتقليل نشاط الغدة الدرقية.