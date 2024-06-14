شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها الترطيب.. نصائح صحية لحماية بشرتك في الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

موجات الحر، قد تكون ضارة للغاية لبشرتك وكذلك لمزاجك، الحرارة الشديدة بالإضافة إلى العرق الزائد قد تسبب مشاكل الجلد، لذلك من المهم اتباع هذه النصائح الصحية لحماية بشرتك طوال فصل الصيف، حسبما أفاد موقع "Healthline".

أضرار ارتفاع الحرارة والعرق على بشرتنا

يمكن أن تكون موجات الحر هذه مرهقة وكئيبة، ولكنها أيضًا تشكل خطرًا كبيرًا على صحة بشرتنا، فالعرق سلاح ذو حدين، من جهة يبرد أجسامنا بشكل طبيعي، ومن ناحية أخرى، يمكن للعرق والحرارة والتلوث الخارجي أن يسد مسام البشرة ويسبب ظهور حب الشباب، حيث يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى ظهور الكلف، أو بقع بنية سوداء اللون تنمو على الجلد.

فيما يلى.. نصائح لحماية البشرة في الموجة الحارة

- ارتدي ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون تسمح لبشرتك بالتنفس وتمتص العرق وذلك لتجنب أي حكة للجلد أو الشعور بالتهيج، ولمزيد من الحماية، فكرِ في ارتداء أكمام طويلة لحماية جسمك من تأثير الأشعة الضارة.

- يجب عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة ولفترة طويلة، خاصة في التوقيت بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون الشمس في أعلى درجات الحرارة، لذلك من المهم البحث عن الأماكن التي بها ظل والجلوس بها قدر الإمكان.

- حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش، حيث تناول 4-5 لتر من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب المناسب لجسمك.

- لو هتنزل حمام السباحة، يجب حماية نفسك من جفاف البشرة وتعرضها للحروق والالتهابات عن طريق غسل الجسم بالماء الفاتر فور الخروج من "البسين" لمنع حرمان بشرتك من زيوتها الطبيعية.

- ولحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالجلد مثل الحكة وحروق الشمس، يجب ارتداء قبعة واسعة الحواف والنظارة الشمسية عند النزول من المنزل.

- من المهم أيضًا استخدام كمية مناسبة من واقي الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30، وتذكري إعادة تطبيقه كل أربع ساعات خاصة لو كنتِ خارج المنزل.