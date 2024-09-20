شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق مركبة الفضاء سبيس إكس كرو 9 إلى 26 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسؤولون في وكالة ناسا، أنه تم تأجيل مهمة رواد الفضاء القادمة إلى محطة الفضاء الدولية إلى 26 سبتمبر، ويهدف التأخير فى مهمة "سبيس إكس كرو 9 "- SpaceX Crew-9 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى السماح للفرق "بالعمل من خلال عمليات ما قبل الإطلاق ومعالجة الأجهزة قبل إطلاق أول رحلة فضائية بشرية من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال الفضائية، مع مراقبة الطقس أيضًا قبل الإقلاع".

ومن المقرر الآن أن يتم الإطلاق في موعد لا يتجاوز الساعة 2:05 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 26 سبتمبر ، وإذا فاتت Crew-9 فرصة 26 سبتمبر، فهناك تواريخ بديلة متاحة يومي 27 و28 سبتمبر.

وستكون Crew-9 أول عملية إطلاق بشرية من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، والتي تتوفر فيها عادةً البنية الأساسية لمهام الأقمار الصناعية.

ويحتاج البشر إلى برج إطلاق يمكن الوصول إليه سيرًا على الأقدام إلى المركبة الفضائية، من بين العديد من التغييرات الأخرى.

وكان من المقرر في الأصل أن تطلق Crew-9 أربعة رواد فضاء في مركبة SpaceX Crew Dragon الفضائية، في مهمة تستمر حتى فبراير 2025، و الآن سترسل الآن اثنين فقط من أفراد الطاقم على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 : رائد فضاء ناسا وقائد قوة الفضاء الأمريكية نيك هاج، ورائد فضاء وكالة الفضاء الروسية ومتخصص المهمة ألكسندر جوربونوف، و سيكون هاج أول حارس نشط في قوة الفضاء ينطلق إلى الفضاء، بالإضافة إلى الإطلاق من منصة إطلاق تديرها قوة الفضاء.

أما المقعدان الآخران في مركبة كرو دراجون، اللذان كان من المفترض أن يكونا لرائدتي الفضاء التابعتين لوكالة ناسا زينا كاردمان وستيفاني ويلسون، فسيشغلان أجهزة محاكاة جماعية بدلاً من ذلك. (ويظل ويلسون وكاردمان مؤهلتين لمهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية).

وهذا من شأنه أن يترك مجالاً لعودة رائدي فضاء آخرين تابعين لوكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية بسبب عدم تمكنهما من العودة إلى الوطن على متن المركبة الفضائية المخصصة لهما في الأصل.

رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية الذين ينتظرون وصول سبيس إكس هم بوتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذان وصلا إلى المجمع المداري في 6 يونيو خلال أول مهمة مأهولة لمركبة بوينج ستارلاينر.

ولم تسير عملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية وفقًا للخطة، حيث تعطلت خمسة محركات دفع (من أصل 28) لنظام التحكم في التفاعل وتبع ذلك أشهر من التحليل الأرضي والفضاء.