شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بقيادة أشرف خضر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

ويقود فترة الإعداد كل من أشرف خصر وأيمن كمال وأيمن خليل بالإضافة إلى استمرارهم في عملهم الأساسي، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، ترك حسم أسماء الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد للجهاز الفني الجديد الذى سيقود الدراويش في الموسم الجديد.

واقترب الإسماعيلى من إعلان خليفة الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته بعد عدة أيام، وأقام له النادى مراسم العزاء داخل ملاعب الإسماعيلى.

ويعد حلمى طولان المدير الفني السابق لسيراميكا والبنك الأهلى، أقرب الأسماء لتولى مهمة تدريب الفريق من الموسم المقبل، وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عنه.