شكرا لقرائتكم خبر عن ولادك ما بيحبوش الخضار.. الحيل الذهبية عشان ياكلوا صوابعهم وراه والان مع تفاصيل الخبر

طعام الأطفال المتكامل ووجباتهم الكاملة هي أساس نموهم وسلامتهم، وذكر تقرير نشر في موقع تشيلدرين هيلث، المعني بصحة الأطفال وغذائهم أن وجبات الأطفال غالبًا ما تكون متكاملة، ولكن يسقط الكثير من الأطفال الخضراوات من بين مكوناتها وذلك لأن الطفل لا يقبل على تناول الخضار.

وأوضح التقرير بعض أضرار عدم تناول الأطفال للخضار والتي من بينها:

ضعف ترطيب أجسامهم وبالتالي إمكانية تعرضهم لأعراض مثل الشحوب والذبول والضعف العام.

الخضار يوفر الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الطفل كما يوفر الترطيب الكامل وبالتالي يحرم جسم الطفل من هذه العناصر.

الخضراوات تحتوي على ما لا يحتويه البروتين والكربوهيدرات وهو المعزز لنمو وبناء الطفل.

الخضراوات مكمل أساسي في الهرم الغذائي ووجبة الطفل ونقصانها يعني نقصان الفيتامينات والتأثير على الصحة الجلدية للطفل والصحة العامة.

اضطراب الإخراج لدى الأطفال الذين لا يأكلون الخضار

فيما نصح التقرير بضرورة أن يتناول الطفل للخضار لتدعيم النظام الكامل فضلاً عن أنه مصدر مهم للفيتامينات والألياف، التي تساعد على الهضم الجيد للطعام وسهولة التبرز، دون مشكلات صحية مثل الإمساك.

وقدم التقرير مجموعة من الحيل الصحية لتناول الخضراوات بالكمية المطلوبة، والتي تتراوح بين كوب إلى ثلاثة أكواب من الخضار بشكل يومي:

اجعل الخضراوات أساسية في المنزل وأساسية في الوجبة الغذائية يتناولها الكبار والصغار وسوف يتناولها الطفل تدريجيًا

ادخلها في بعض الإضافات والأكلات الأخرى مقطعة تقطيعًا صغيرًا ولا تقدمها بشكلها المعتاد.

يمكن تقطيع الخضراوات على شكل أصابع وتقديمها كسناكس للأطفال مثل الجزر والذرة والفلفل الملون والخيار. والكرفس

أضف الخضار إلى طبق البروتين أو ساندوتش البروتين لأنه يزيده فائده ويجعل الطفل لا يشعر بالخضار بداخل البروتين، مثل إضافة الخس إلى ساندوتش الدجاج.

يمكن عمل عصير الفاكهة وبداخله بعض أنواع الخضراوات مثل السبانخ والبقدونس.

الخضراوات توفر للطفل ترتيبًا عاليًا للجسم تجعله أكثر مرونة ولياقة فضلاً عن سريان الدورة الدموية بشكل أفضل والحفاظ على صحته الجلديه وبشرته من التشقق والزبول.