شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكميات المسموحة من لحوم عيد الأضحى.. لو عامل دايت والان مع تفاصيل الخبر

عيد الأضحى هو فرصة لتجتمع العائلة والأصدقاء والاحتفال بالأضاحي وتناول اللحوم، ومع ذلك، يمكن أن يمثل تحديًا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا من أجل إنقاص الوزن، ومن الضروري معرفة الكميات المناسبة من اللحوم التي يمكن تناولها للحفاظ على النظام الغذائي الصحي.

من جانبها أكدت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه يجب التحكم في السعرات الحرارية من خلال تناول كميات محددة من اللحوم، والاعتدال في تناولها يمكن أن يساعد في الحفاظ على الوزن المثالي ومنع الزيادة غير المرغوب فيها.

وعن الكميات الموصي بها وفقًا لاستشاري التغذية، كشفت عن أنه يمكن للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية تناول 300جرام لحم مع سوتيه في الفطار والغدا، وعلى العشاء يمكن تناول كوب من الزبادى اليوناني.

وعن اللحم الضانى أوضحت أنه يفضل أن تكون كمية أقل مع إزالة جميع الدهون الظاهرة باللحوم، ونحاول الابتعاد عن النشويات والفواكه.

نصائح تناول اللحوم بشكل صحي اختيار اللحوم الخالية من الدهون

اختر قطع اللحوم التي تحتوي على أقل نسبة من الدهون.

الطهي الصحي

اعتمد على الشوي، السلق، أو الطهي بالبخار بدلاً من القلي، مع إضافة الكثير من الخضراوات إلى جانب اللحوم، وتجنب اللحوم المصنعة واللحوم المعالجة لتقليل تناول المواد الحافظة والدهون المشبعة.

السلطة

يجب الإكثار من السلطة قبل الوجبة الرئيسية حيث يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع وتناول كميات أقل من اللحوم.

مثال لوجبة غذائية صحية في العيد

100 جرام من اللحم المشوي.

طبق كبير من السلطة الخضراء (خس، طماطم، خيار).

نصف كوب من الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني أو الكينوا).