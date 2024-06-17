شكرا لقرائتكم خبر عن ما تنساش تأكلها في العيد.. اعرف الفوائد الصحية لتناول اللحم الضانى والان مع تفاصيل الخبر

يحرص معظمنا على تناول لحم الضأن خلال عيد الأضحى المبارك، وبجانب أن العديد منا يتناولها لمذاقها الرائع، حيث نتناولها في الغالب مشوية، ولكن بجانب المذاق تتمتع اللحم الضانى بالعديد من الفوائد الصحية، ووفقًا لتقرير موقع "Healthline" تعرف على الفوائد الصحية لتناول اللحم الضانى.

اللحم الضانى غنى بالعديد من المعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم.. على النحو التالى:

- لحم الضأن غنى بالحديد، ومن ثم يكون مفيد تناوله بالنسبة لمرضى الأنيميا الذين يعانون من نقص الحديد.

- لحم الضأن غنى بفيتامين B12 الذى يعتبر مفيدًا لصحة الدماغ.

- يعتبر لحم الضأن غنيًا بالبروتين الذى يعتبر ضروريًا لصحة العظام خاصة الأطفال، لذلك من المهم تقديم وجبة من اللحم الضانى لأطفالك في العيد.

- يحتوى اللحم الضانى على ما يسمى بـ"الكارنوزين" وهو أحد المكملات الغذائية التي تعمل على الحفاظ على الشرايين بما يفيد صحة القلب والأوعية الدموية.

- لحم الضأن غنى أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهني التي تعتبر ضرورية جدًا لتعزيز صحة الدماغ.

- اللحم الضانى غنى بالدهون غير المشبعة، والتي لها العديد من الفوائد الصحية كما أنه تحمى من الإصابة بالعديد من الأمراض.

- يحتوى لحم الضأن أيضًا على الزنك الذى يعتبر مهمًا جدًا لصحة الجسم ويدعم العديد من الوظائف أهمها تنظيم بعض الهرمونات بالجسم.

- ونظرًا للفيتامينات والمعادن الصحية التي يتمتع بها لحم الضأن، إذن فهو يساعد على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض المختلفة وكذلك العدوى الفيروسية.