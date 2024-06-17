شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتصيف فى العيد.. إزاى تحمى صحة الجلد من الشمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

تفضل بعض الأسر الذهاب إلى الشواطئ في عيد الأضحى المبارك، لكن من الضرورى حماية صحة الجلد للوقاية من الشمس وحروقها، لذا في هذا التقرير نقدم بعض النصائح لحماية صحة الجلد من الشمس.

قالت الدكتورة أغاريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية جامعة عين شمس، أنه يجب حماية الجلد قبل الذهاب للشاطئ بوضع كريم واقى من الشمس بدرجة حماية فوق 50 مع حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UVA) وحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UVB، مضيفة أنه يجب وضع كمية كافية من واقي الشمس على جميع المناطق المكشوفة من الجلد، بما في ذلك الوجه والأذنين والرقبة واليدين والقدمين مع إعادة وضع "الصن بلوك" كل ساعتين.

وأوضحت أنه من الضرورى ترطيب الجسم والبشرة، ويكون ذلك بشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد قضاء الوقت في الشمس، مضيفة أنه أثناء الجلوس على الشاطئ يجب ارتداء نظارات شمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية بشرتك من أشعة الشمس المباشرة مع الجلوس في مكان به ظل.

ونصحت أستاذ الأمراض الجلدية بتناول نظام غذائى صحى يتكون من العناصر المتكاملة والخضروات والفواكه لترطيب الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت الدكتورة أغاريد الجمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، مضيفة أنه يجب معرفة علامات حروق الشمس وتشمل: احمرار الجلد والتورم والألم والبثور، مع عمل الإسعافات الأولية حال ظهور أي أعراض.