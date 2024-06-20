شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإصابات.. نصائح هامة عند استخدام المشاية الكهربائية فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض عدد كبير من الأشخاص للإصابة بسبب أجهزة المشي أكثر من أي جهاز تمرين آخر، وعلى على الرغم من ملاءمتها وسهولة استخدامها، إلا أنها يمكن أن تسبب الانزلاق والالتواء وشد العضلات والارتجاجات وكسور العظام وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

لضمان تجربة جهاز المشي آمنة وفعالة، إليك بعض النصائح الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار: ابدأ ببطء

ابدأ جلسة المشي بوتيرة مريحة لتدفئة عضلاتك ومفاصلك. قم بزيادة السرعة تدريجيًا بينما يتكيف جسمك مع التمرين.

الأحذية المناسبة

ارتدي أحذية رياضية داعمة ومجهزة جيدًا مع بطانة جيدة لامتصاص الصدمات وتوفير الثبات. تجنب استخدام الأحذية البالية أو غير المناسبة التي قد تزيد من خطر الانزلاق أو ظهور بثور

حافظ على وضعية جسمك الصحيحة على جهاز المشى

الحفاظ على الوضعية الصحيحة أثناء المشي أو الجري على جهاز المشي. قف طويلًا مع رفع رأسك للأعلى وكتفيك للخلف. تجنب الميل كثيرًا للأمام أو للخلف، لأن ذلك قد يجهد ظهرك ويسبب مشاكل في التوازن.

الاستفادة من ميزات السلامة

تعرف على ميزات السلامة في جهاز المشي، بما في ذلك زر التوقف في حالات الطوارئ ومشبك الأمان قم بتثبيت مشبك الأمان بملابسك وتأكد من أنه في متناول يدك حتى يتوقف جهاز المشي على الفور إذا فقدت التوازن أو كنت بحاجة إلى إيقاف التمرين فجأة.

حافظ على رطوبتك

الترطيب أمر بالغ الأهمية خاصة خلال ممارسة الرياضة احتفظ بزجاجة ماء بالقرب منك وتناول رشفات منتظمة لمنع الجفاف، خاصة أثناء جلسات المشي المكثفة أو الطويلة.