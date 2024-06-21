فحص جديد للدماغ يكشف سبب الاكتئاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

طوّر باحثون من جامعة “ستانفورد” الأمريكية، فحصاً جديداً للدماغ يمكنه تحديد 6 أنواع مختلفة من أنماط نشاط الدماغ المرتبطة بحالات الاكتئاب والقلق الشديد.

وأفادت الورقة البحثية المنشورة بدورية “Nature Medicine” الطبية، بأن الفحص الجديد يمكنه تحديد الأعراض والاستجابات للعلاج من هذه الاضطرابات؛ ما يمكّن الأطباء من مطابقة المرضى بأفضل العلاجات بناءً على كيفية عمل أدمغتهم.

وتمكّن الباحثون من تحديد 41 مقياسًا للتنشيط والاتصال لكل مشارك من 957 مشاركاً، مع التركيز على 6 دوائر دماغية معروفة بأنها تلعب دورًا في القلق والاكتئاب، وذلك من خلال استخدام فحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

واعتمدت النتائج على البيانات التي رصدها نموذج التعلم الآلي بناءً على مسارات دماغية محددة، لدى المشاركين الذين تنوعت حالاتهم بين اضطراب الاكتئاب الشديد، والقلق العام، والهلع، والقلق الاجتماعي، والوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة.