شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لجفاف وتشقق الشفاه فى الصيف.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الشفاه المتشققة مشكلة شائعة نظرًا لعدم رطوبة الجلد، وهناك 7 أسباب شائعة لتشقق الشفاه في فصل الصيف يوضحها تقرير موقع "تايمز أوف ‘نديا".

الاستحمام بالماء الساخن

على الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن قد يكون مفيدًا، إلا أنه ليس جيدًا لبشرتك، وخاصة شفتيك، فالجلد الموجود على شفتيك أرق من باقي وجهك، ما يجعله أكثر عرضة للتلف والجفاف، بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الشفاه إلى الغدد الدهنية، لذلك يؤدي الماء الساخن إلى جفافها، ما يؤدي إلى التشقق.

لعق الشفاه

فهى عادة غير صحية يقوم بها بعض الناس دون أن يدرى، ربما أثناء مشاعر مثل الخوق والترهيب والقلق وغيرها، وهذه العادة قد تجعل مشكلة جفاف وتشقق الشفاه أكثر سوءًا، حيث أن محاولة الضغط أو علق الشفاه قد يتسبب في إزالة غشاء الطبقة الدهنية، الذي يحمي الشفاه من فقدان الرطوبة، مما يؤدي إلى تشققها، كما أن الإنزيمات الهضمية في اللعاب يمكن أن تهيج الشفاه، علاوة على ذلك، يمكن أن يحتوي اللعاب على بقايا الطعام التي يمكن أن تزيد من تهيج الجلد على شفتيك، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف والتشقق.

نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص بعض الفيتامينات، مثل حمض الفوليك (فيتامين ب9)، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، والفيتامينات ب6 وب12، إلى جفاف الشفاه وتشققها، ويمكن أن تؤدي أوجه القصور هذه إلى تقرحات مؤلمة ليس فقط على الشفاه ولكن أيضًا حول الفم.

التعرض للشمس والرطوبة

تحتاج شفتيك إلى الحماية من الشمس والحفاظ على ترطيبها بشكل مستمر للوقاية من الجفاف، لذلك استخدمي مرطب الشفاه الذي يحتوي على مكونات واقية من الشمس أو ضعي القليل من واقي الشمس على شفتيك قبل الخروج، حيث يمكن أن يساعد ترطيب شفتيك بانتظام بالمنتجات التي تحتوي على الفازلين أو شمع العسل في إبقائها رطبة، خاصة أثناء الطقس الجاف.

العادات الغذائية

يمكن أن يؤثر ما تأكله بشكل كبير على حالة بشرتك، بما في ذلك شفتيك، كما يمكن أن تتسبب عادات الأكل غير الصحية وسوء صحة الأمعاء في جفاف بشرتك، لذلك تأكد من إتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على ترطيب بشرتك وشفتيك، ويمكن أن تؤدي بعض الأطعمة أيضًا إلى تهيج شفتيك، حيث يمكن أن تسبب الأحماض الموجودة في الفواكه الحمضية وصلصة الطماطم في تهيجها، في حين أن السيناميت الموجودة في الحلويات واللبان ومعجون الأسنان يمكن أن يكون لها تأثير مماثل.

الإفراط في تناول فيتامين أ

الإفراط في تناول فيتامين أ أو المكملات الغذائية التي تحتوي عليه يمكن أن يؤدي إلى جفاف وتشقق الشفاه، فإذا كنت تتناول أكثر من 25000 وحدة دولية من فيتامين أ يوميًا، فقد يكون الوقت قد حان لتقليص تناوله.

الأدوية

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في تشقق الشفاه أيضًا، فإذا كنت تتناول هذه الأدوية وتعاني من جفاف الشفاه، فاستشر طبيبك للحصول على بدائل أو حلول ممكنة.