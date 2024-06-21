شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية الجلد من حروق الشمس بعد إصابة الفنانة روجينا والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الفنانة روجينا رسالة إلى جمهورها وحذرتهم من التعرض المفرط لأشعة الشمس، بعد تعرضتها لحروق فى بشرتها نتيجة التعرض لمدة ساعة كاملة لأشعة الشمس بشكل مباشر، لذا يوضح ”الخليج 365” لقرائه طرق الوقاية والحماية من حروق الشمس.

يتوافد معظم الناس إلى المصايف من أجل قضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بالبحر والاسترخاء والهروب من الطقس الحار، لكن من الضرورى الانتباه جيدًا أثناء التواجد على الشواطئ، حيث يمكن للتعرض المفرط لأشعة الشمس أن يتسبب فى إصابة البشرة والجلد بالحروق، لذلك يجب أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من أشعة الشمس الضارة على الجلد، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

نصائح للوقاية من حروق الشمس

- الحرص على النزول في توقيت مناسب من اليوم، حيث يُفضل تجنب التعرض للشمس خلال الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث تكون أشعة الشمس أكثرًا ضررًا في هذا التوقيت، يمكن النزول إلى الشواطئ في الصباح الباكر، أو بعد العصر لتفادى الإصابة بحروق البشرة والجلد.

- استخدام واقى الشمس بمعامل حماية مناسب، وتطبيقه على البشرة والجلد قبل التعرض المباشر لأشعة الشمس للوقاية من الحروق، مع مراعاة تطبيقه كل ساعتين خاصة بالنهار لتحقيق أقصى استفادة.

- ارتداء النظارات الشمسية، خاصة عند التواجد على الشواطئ لحماية العين من أضرار الشمس وكذلك البشرة، حيث يفضل أن تكون ذات عدسات كبيرة لتغطية أكبر مساحة من البشرة للوقاية من الحروق.

- ارتداء قبعة ذات حواف واسعة لتغطية الوجه بأكمله للوقاية من أشعة الشمس الضارة ولتفادى التعرض لحروق البشرة.

- الحرص دائمًا على ارتداء الملابس القطنية، التى تساعد الجلد على امتصاص أفضل للعرق، كما يفضل أن تكون الملابس فاتحة اللون، حتى لا تعكس حرارة الشمس الضارة وتؤثر على الجلد.

- أثناء التواجد على الشواطئ يجب البحث عن أماكن للظل، وتجنب الجلوس الدائم تحت تأثير أشعة الشمس للوقاية من حروق الجلد وكذلك تجنب التعرض للإجهاد الحرارى.

- الحفاظ على رطوبة جسمك أمر ضرورى للغاية للوقاية من الجفاف، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش وكذلك تناول المشروبات الطبيعية منخفضة السكر وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ من أجل الترطيب.

- بعد التعرض لأشعة الشمس احرص على تنظيف البشرة جيدًا واستخدام مرطبًا للبشرة للحماية من أى آثار ناتجة عن التعرض للشمس مثل احمرار الجلد والحكة وغيرها.