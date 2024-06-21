شكرا لقرائتكم خبر عن لطالب الثانوية فى الموجة الحارة.. قواعد مهمة للتغلب على حرارة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد فترة الإجازات، في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة، يعانى خلالها الطلاب من الكثير من الأعراض المرضية منها الإنهاك الشديد، وتأثير الرطوبة على المجهود والتركيز لطالب الثانوية العامة، ولمقاومة أية أعراض مرضية محتملة ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، لابد لطالب الثانوية الحفاظ على جسمه مرطبا لمقاومة الحرارة العالية وتأثيراتها.

ووفقا لتقرير نشر في موقع بريدج بوينت، فإن الطلاب الذين يؤدون الامتحانات والاختبارات في ظل أجواء شديدة الحرارة، لابد لهم من اتباع بعض القواعد الصحية والالتزام بها منها :

ـ البعد عن التعرض المبالغ فيه للشمس خاصة في ساعات الذروة سواء كان قبل الامتحان أو بعده لعدم زيادة فرص الإصابة بضربات الشمس.

ـ زجاجات المياه أهم مكون يجب أن تحتوى عليه حقيبة الطالب، للشعور بالترطيب وتناولها على مدار ساعات اليوم لمقاومة الجفاف وأضراره على الجسم مثل الشعور بالوهن والضعف وانعدام التركيز.

ـ ارتداؤك لقبعة يقى رأسك من حرارة الشمس .

ـ تجنب الإجهاد الحاد قبل الامتحان وبعده، وضرورة التركيز على الامتحان.

فيما نصح تقرير آخر نشر في موقع جوردن فود سيرفيس، المعنى بالتغذية وصحة الإنسان، بضرورة الاهتمام بنوعية الطعام الذى يقدم للطالب قبل نزوله من منزله متوجها للامتحان وتأديته له، فلا بد من الاهتمام بتناول إفطار يحتوى على أطعمة وخضراوات تحتوى على نسبة عالية من المياه لتقليل حدة الجفاف والشعور بالترطيب لفترة أطول، مثل الخيار والجزر والكرفس والخس وغيرها.

كذلك الاهتمام بتناول مشروبات صحية مثل الليمون أو التوت، أو النعناع، أو المشروبات الباردة الصحية، والاهتمام بتناول الفاكهة الصحية مثل البطيخ.