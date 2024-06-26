شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الجلوس أكثر من 6 ساعات.. طرق للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

اذا كنت تقضي ساعات طويلة بالجلوس في العمل فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية وفقا لما نشره موقع healthshots.

أبرز مخاطر الجلوس طويلا زيادة الوزن

عندما تتحرك، تطلق عضلاتك جزيئات مثل الليباز البروتين الدهني، الذي يساعد على معالجة الدهون والسكريات. يؤدي قضاء ساعات طويلة في الجلوس إلى تقليل إنتاج هذه الجزيئات ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

مشاكل الصحة النفسية

كلما زاد الوقت الذي تقضيه في الجلوس، زاد خطر الإصابة بمشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب. و يمكن أن يحدث ذلك بسبب قلة الحركة أو ممارسة الرياضة.

السكري

يحدث مرض السكري عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، وهو الهرمون الذي يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وجدت دراسة نشرت في مجلة تصلب الشرايين والتخثر وعلم الأحياء الوعائي أن الأشخاص الذين أمضوا خمسة أيام في الفراش زادت لديهم مقاومة الأنسولين وفرص الإصابة بمرض السكري.

مرض قلبي

الجلوس لفترات طويلة وكثرة الجلوس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمرين أن الرجال الذين أمضوا أكثر من 23 ساعة جالسين أمام التلفزيون كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 64 % مقارنة بالأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون لمدة 11 ساعة.

توسع الأوردة

الدوالي هي أوردة منتفخة ومتضخمة قد تسبب تورمًا خفيفًا في الجلد. الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يسبب جلطات الدم في الساقين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالدوالي . إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى جلطات الدم في بعض الحالات.

ضعف الساقين والأرداف

الجلوس طوال اليوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عضلات الجسم مما يؤدي إلى ضمور العضلات. وهي حالة ناجمة عن ترقق أو فقدان الأنسجة العضلية. تميل إلى فقدان 20 إلى 40 % من عضلاتك مع تقدمك في العمر، والجلوس طوال اليوم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمر.



طرق بسيطة للحفاظ على الجسم من مخاطرالجلوس لساعات طويلة

ضبط وضعية الجلوس

تأكد من أنك تجلس بوضعية صحيحة ومريحة. قم بضبط ارتفاع الكرسي وزاوية المسند الظهري لتوفير الدعم اللازم للظهر. يجب أن تكون القدمين مستويتين على الأرض والظهر مستقيمًا.

استخدام وسائل الدعم

يمكن استخدام وسائل الدعم مثل وسائد الظهر والوسائد القطنية لتحسين وضعية الجلوس وتقليل الضغط على الظهر.

القيام بتمارين الاسترخاء والتمدد بشكل منتظمبالإضافة إلى التمارين المذكورة أعلاه، يمكن أن تساعد تمارين الاسترخاء والتمدد الأخرى مثل تمارين اليوجا أو التأمل في تخفيف التوتر وتحسين مرونة العضلات.

الوقوف والتحرك بانتظام

حاول الوقوف والتحرك بانتظام خلال فترات العمل الطويلة. قم بالمشي لبضع خطوات أو قم بتمارين بسيطة لتمديد العضلات وتحسين الدورة الدموية.





ضبط ارتفاع سطح المكتب والشاشة

تأكد من أن ارتفاع سطح المكتب ومستوى الشاشة ملائمة لك. يجب أن يكون النص على الشاشة قابلًا للقراءة دون توجيه العنق للأعلى أو للأسفل بشكل مفرط.

الحفاظ على وضعية جلوس نشطة، حاول الحفاظ على وضعية جلوس نشطة وتغيير وضعية الجلوس بين الجلوس المستقيم والجلوس المائل للأمام بشكل منتظم.