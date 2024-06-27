شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى .. القروح الحمراء على وجه طفلك تشير لمرض جلدى والان مع تفاصيل الخبر

"القوباء" هي حالة جلدية شديدة العدوى، و يتم تشخيص القوباء بشكل أكثر شيوعًا عند الأطفال، حيث تمثل حوالي 10٪ من جميع الشكاوى الجلدية لدى الأطفال، وهى حالة جلدية شائعة للغاية تسببها البكتيريا التي تظهر على شكل بثور حمراء أو تقرحات على الوجه، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

يمكن لهذه البكتيريا أن تدخل الجسم من خلال جروح ولدغات الحشرات، وبمجرد دخولها إلى الجسم، تبدأ البكتيريا في النمو على الجلد، مما يسبب التهابًا في البشرة. ويمكن أن يؤدي إلى انتشار البكتيريا. و لمدة أسبوع أو أسبوعين تقريبًا، تنفجر هذه القروح أو البقع وتكوّن قشورًا ذهبية، وفي معظم الحالات، قد لا يكون الأمر خطيرا، ولكن إذا ترك دون علاج، فإنه يمكن أن ينتشر بسرعة.

بعض الأعراض الشائعة للقوباء تشمل:

قروح متغيرة اللون تظهر في البداية حول الأنف والشفتين

تتطور القروح بسرعة إلى بثور قد تنفجر .

قشرة صفراء.

قد تنتشر مجموعات البثور لتغطي المزيد من مناطق الجلد.

حكة

ألم في بعض الأحيان

علامات متغيرة اللون

العلاج والوقاية

تُستخدم المضادات الحيوية لتسريع شفائها. كما تمنع المضادات الحيوية انتشار البكتيريا. في الحالات الخفيفة، يتم وضع المضادات الحيوية، على المنطقة المؤلمة. ويوصى بوضعها مرتين أو ثلاث مرات يوميًا لمدة خمسة عشر يومًا. ويجب وضع الماء الدافئ على الجرح قبل وضع مرهم المضاد الحيوي.

وفيما يتعلق بالوقاية، فإن أحد أهم العادات التي يمكن أن تمنع الإصابة بالقوباء هي الحفاظ على النظافة الجيدة، و الممارسات الأساسية مثل غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وارتداء ملابس نظيفة وجافة، وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية.