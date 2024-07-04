شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة والمشروبات تجنبها لصحة رئتيك والان مع تفاصيل الخبر

أى مشكلة في الرئتين يمكن أن تتسبب في مشكلات تنفسية حادة لدى الانسان، يعاني خلالها من أعراض مرضية كثيرة تختلف وفقا للسبب والأعراض.

وفقا لتقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الانظمة الغذائية الصديقة لصحة الرئة، فكل ما هو صحي ومفيد وخالي من الدهون والسكريات مفيد للرئة مثل الخضراوات والفاكهة والأطعمة المسلوقة والتوازن بين الكربوهيدرات والدهون والنشويات دون إسراف أو تفريط.

لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب على الشخص تجنبها حفاظا على رئتيه خاصة من يعانون من مشاكل صحية بالرئة أو أمراض تنفسية مختلفة..

ومن أبرز هذه الأطعمة التي يجب تجنبها:

ـ الطعام الغني بالملح الذي يحتوي على الكثير من الأملاح هو طعام غير صحي، فالذين يتناولون كميات كبيرة من الملح لا يصبحون عرضة لمشاكل الكلى فقط، بل يصبحون عرضة أيضا لالتهابات الشعب الهوائية نظرا لزيادة نسب الصوديوم في نظامهم الغذائي، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي وامراضه مثل أعراض الربو.

ـ الملح كذلك يؤثر بشكل مباشر على عمل الرئتين ويجعلهم أقل كفاءة، فضلا عن أن الكثير من الأطعمة تحتوي على الملح والصوديوم مثل الأطعمة المعلبة والأطعمة الجاهزة الغنية بالصوص، والأطعمة المقلية وغيرها من الأكلات التي يجب تجنبها.

ـ المشروبات والمأكولات التي تحتوي على السكر ضارة بالرئتين وتجعلهما لا يعملان بكفاءتهما الكاملة، فمن المعروف أن المشروبات والمأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر تضر بالرئتين بشكل واضح، وعلى سبيل المثال المشروبات الغازية المحلاة التي تعتبر من أكبر مسببات أمراض رئوية بعينها مثل التهابات الشعب الهوائية والربو خاصة في الأطفال، كما أنها تؤثر على التنفس وتؤثر على سلامة الجهاز التنفسي بشكل عام لذا يجب تجنبها أيضا.

ـ اللحوم المصنعة هي العنصر الأخطر على الرئة فتلك الأطعمة المعالجة والمصنعة خالية الفائدة تكون مالحة بشدة مما يؤدي إلى تدهور وظائف الرئتين والجهاز التنفسي، كما أن المواد التي تنقع فيها هذه اللحوم لحفظها ومعالجتها وتصنيعها تجهد الرئتين بشكل كبير وتجهد الجهاز التنفسي بشكل خاص، لذا يجب تجنب مثل هذه النوعيات من الطعام للحفاظ على صحة الرئتين.