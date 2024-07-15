جيل بايدن تُجري إتصالاً هاتفياً مع زوجة الرئيس الأميركي السابق ترامب بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها

أفادت شبكة CNN، أن السيدة الأولي في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، تحدثت هاتفيا مع زوجة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها زوجها.وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ CNN، إن المحادثة جاءت بعد يوم واحد من محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أصدرت ميلانيا ترامب بيانا بعد حادثة الاغتيال دعت فيه الولايات المتحدة إلى "الصعود فوق الكراهية" في هذه اللحظة.

وعلى جانب آخر، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفيا مع دونالد ترامب مساء السبت بعد إطلاق النار فيما وصفه مصدر بأنه اتصال جيد وقصير ومحترم.

كلمة بايدن

وفي هذا الإطار، ألقي بايدن، اليوم الإثنين، كلمة بشأن حادث اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ومنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب.

وقال بايدن في كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض، إنه لحسن الحظ أن دونالد ترمب لم يتعرض لإصابة خطيرة، ويجب أن نعرف ملابسات الهجوم ضده.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه حتى الآن لا نعلم دوافع منفذ محاولة اغتيال ترامب، لافتا إلى أن محاولة اغتيال ترامب دفعتنا للتفكير بالمستقبل.

وشدد على أن العنف ليس الحل ولا يجب القبول به أبدا، وأنه لا مكان في الولايات المتحدة لهذا النوع من العنف.

وأشار إلى أنه لا يجب أن تتحول السياسة إلى ساحة قتال، ويجب أن نقف جميعا من أجل الولايات المتحدة الأمريكية ونبذ العنف.

وشدد بايدن على أن الاختلاف أمر لا مفر منه ولكن يجب ألا تكون السياسة معركة قتل، قائلا إن الديمقراطية تحل الخلافات عبر الصناديق والوسائل السلمية وليس عبر القتل أو العنف، وأن الانتخابات الأمريكية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على ترمب.

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