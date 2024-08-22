ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17 شخص في انفجار بمصنع للأدوية في الهند

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول كبير في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند إن جهود الإنقاذ اختتم اليوم الخميس الموافق 22 اغسطس، في مصنع لتصنيع الأدوية حيث وقع الانفجار أمس، وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة ما يقرب من 40 آخرين.

ووفق لوكالة رويترز، وقع الانفجار، الذي يعد أسوأ حادث من نوعه في الولاية في السنوات الأخيرة، أمس في وحدة تبلغ مساحتها 40 فدانًا (16 هكتارًا) تابعة لشركة إسينتيا أدفانسد ساينسز المملوكة للقطاع الخاص في منطقة أناكابالي.

وقال وزير الصناعة الهندي يوفراج لرويترز إن نحو 40 شخصا أصيبوا وإن عمليات الإنقاذ اكتملت.

ولم ترد شركة إسينتيا على طلب التعليق على الفور، لكن مسؤولين حكوميين قالوا إنهم يشتبهون في وقوع انفجار في المفاعل الكيميائي.

كما قال المسؤولون إنهم يقومون بفحص لقطات من كاميرات التلفزيون المغلقة ويستجوبون المصابين لتحديد ما إذا كان الخطأ البشري مسؤولا عن الانفجار.

وأضاف يوفراج الذي حدد المتورط بأنه "ميثيل تيرت بوتيل إيثر" تظهر التحقيقات الأولية... أن هناك تسرب بخار أدى إلى تفاعلات كيميائية تسببت في الانفجار".

رئيس الوزراء الهندي يقدم تعازيه لأسر ضحايا انفجار مصنع الأدوية



ومن جانبه قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي في منشور على موقع "X" تويتر سابقا، تعازيه لأقارب القتلى.

وتُعرف الهند بأنها صيدلية العالم، فهي موطن للعديد من النباتات التي تدخل في صناعة الأدوية.

وفي العام الماضي، اندلع حريق في نفس المنطقة في وحدة تابعة لشركة ساهيتي فارما، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.