شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب وأعراض تورم الكاحلين.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون منظر الكاحلين المتورمين مزعجًا لأنه قد يتركك تتساءل عن السبب وراء ذلك، وعادةً يمكن أن يؤدي تراكم السوائل غير الطبيعي في القدمين إلى التورم، لكن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك قد تختلف من شخص لآخر، ويمكن أن تكون الإصابة أحد أسباب احتباس السوائل والتورم، لكن التورم في الجزء السفلي من الساق، وخاصة الكاحلين، يحدث عادةً بسبب الوذمة أو الالتهاب، يمكن أن يكون الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة جدًا، أو تناول نظام غذائي غني بالملح أو حتى الحمل أيضًا عوامل مساهمة في تورم الكاحلين، وفقا لما نشره موقع healthshots.

ويحدث تورم الكاحلين، وهو أحد أعراض الوذمة، عندما تتراكم السوائل في أنسجة أسفل الساقين والقدمين، مما يتسبب في تضخمها. يمكن أن تؤثر هذه الحالة على كلا الكاحلين أو أحدهما فقط، ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، قد يشمل التورم غير المؤلم كلا الساقين، بما في ذلك الساقين والفخذين. تتسبب الجاذبية في أن يكون التورم أكثر وضوحًا في الجزء السفلي من الجسم،

الأعراض

شعور بالضيق أو الثقل في المنطقة المصابة.

بشرة تبدو مشدودة أو لامعة.

الوذمة الحفرية، حيث يؤدي الضغط على المنطقة المتورمة إلى ترك خدش يستمر لبضع ثوان.

صعوبة في ارتداء الأحذية أو الجوارب بسبب زيادة حجم الكاحل.

أسباب تورم الكاحلين 1. الإصابة

يمكن أن تتسبب إصابة القدم أو الكاحل في حدوث تورم. والحالة الأكثر شيوعًا هي التواء الكاحل، والذي يحدث عندما تجبر الإصابة أو الانزلاق أربطة الكاحل على التمدد إلى ما هو أبعد من نطاقها الطبيعي".

2. التهاب المفاصل

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى تورم القدم أو الكاحل. هشاشة العظام هي نوع شائع من التهاب المفاصل يمكن أن يؤدي إلى تورم. يحدث عادة في مفصل واحد. النقرس هو نوع آخر من التهاب المفاصل يسبب ألمًا والتهابًا وتورمًا في المفصل. الموقع الأكثر شيوعًا لمرض النقرس هو إصبع القدم الكبير، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الكاحل أو مفاصل القدم الأخرى

3. انسداد الأوعية الليمفاوية

الوذمة اللمفية هي تورم في القدم أو أسفل الساق ناتج عن انسداد في تدفق السائل اللمفاوي. يمكن أن يكون هذا مرتبطًا بالوذمة اللمفية الأولية أو مرض آخر يسبب التورم. الأسباب الأولية نادرة ، والتي تحدث في المقام الأول بسبب القصور الوريدي المزمن ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب أمراض الشرايين الطرفية،

4. الحمل

تنتشر مشكلة تورم الكاحلين والساقين أثناء الحمل لعدة أسباب، وقد تتسبب عوامل مثل احتباس السوائل الطبيعي ووزن الرحم والتقلبات الهرمونية في ضغط الأوردة. كما قد تكونين أكثر عرضة لتورم القدمين في المساء، خاصة إذا كنت تقفين على قدميك طوال اليوم. وقد تصبح القدمين والكاحلين المتورمتين أكثر وضوحًا في الثلث الثاني والثالث من الحمل،

5. العدوى

"تعد عدوى الجلد سببًا شائعًا للتورم في أحد القدمين. وغالبًا ما يرتبط بالألم والاحمرار. ويرتبط التورم عادةً بأظافر القدم المصابة التي تنغرس في الجلد، والالتهابات بين أصابع القدم، وحالات القدم الرياضية الشديدة. كما تتميز أقدام بعض الأشخاص أيضًا بتغيرات مثل القدم المسطحة أو الأقواس، والتي قد تساهم في زيادة خطر تورم القدم أو الكاحل.

6. فشل القلب والكبد والكلى

"قد يشير التورم في بعض الأحيان إلى حالة خطيرة، مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، كما يوضح الخبير. قد يشير تورم الكاحل في المساء إلى احتباس الملح والماء بسبب قصور القلب الأيمن. يمكن أن يسبب مرض الكلى أيضًا وذمة في القدمين والكاحلين. عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السوائل في الجسم. يمكن أن يضعف مرض الكبد تخليق الكبد للألبومين، وهو بروتين يمنع الدم من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة. قد يؤدي تخليق الألبومين غير الكافي إلى تسرب السوائل. تتسبب الجاذبية في تراكم السوائل في القدمين والكاحلين، ولكنها يمكن أن تتراكم أيضًا في البطن والصدر.

إليك بعض الطرق للوقاية من تورم الكاحلين حافظ على نشاطك

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على الدورة الدموية الجيدة ومنع تراكم السوائل في الأطراف السفلية. لذا، قبل بدء يومك، استعد لبعض الأنشطة البدنية مثل المشي أو الركض أو ممارسة اليوجا.

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

خذ فترات راحة للمشي والتمدد إذا كان لديك عمل لا يتطلب الحركة أو كنت واقفًا على قدميك لفترات طويلة. غالبًا ما يُنصح بالمشي وعدم الجلوس لفترات طويلة. أيضًا، إذا كانت وظيفتك تتطلب منك الوقوف، فاجلس بهدوء على كرسي لمدة 30 دقيقة كلما أمكن ذلك لإرخاء جسدك.

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على أوردتك، مما يساهم في التورم. وبالتالي، من المهم تضمين نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة، ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.

ارتدِ أحذية داعمة

يمكن للأحذية التي توفر دعمًا جيدًا أن تساعد في تقليل الضغط على كاحليك وساقيك.

الحد من تناول الملح

يمكن أن يساعد تقليل تناول الصوديوم في نظامك الغذائي على منع احتباس السوائل. ومع ذلك، لا يعني هذا التوقف تمامًا عن تناول الملح في نظامك الغذائي.

ارفع ساقيك

أثناء الراحة، حاول إبقاء ساقيك مرفوعتين لتشجيع تصريف السوائل. سيساعد هذا في منع تورم الكاحلين.

إليك بعض الطرق للتخلص من تورم الكاحلين بسرعة

ارتدي الجوارب الضاغطة.

مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا، مثل المشي أو السباحة.

ضعي كيسًا باردًا أو ثلجًا ملفوفًا بقطعة قماش على المنطقة المتورمة لمدة 15-20 دقيقة.

تقليل تناول الملح وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين.

لتصريف السوائل من ساقيك، ارفع ساقيك فوق مستوى قلبك أثناء الراحة.

حاول ممارسة تمارين الساق لزيادة الدورة الدموية.

لتحسين الدورة الدموية أثناء السفر بالطائرة أو القطار، فكر في الوقوف والتحرك.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة حول الفخذين.



