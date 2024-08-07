شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء قد تحدث للمرأة بعد الثلاثين بسبب التغيرات الهرمونية.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

في الثلاثينيات من عمرك، يجب عليك إجراء فحوصات طبية منتظمة، وكذلك العثور على طرق لمحاربة التوتر، فكل عقد من عقود الحياة فريد من نوعه، ويجلب معه بعض التحديات الصحية.

وفقا لموقع " هيلث سايد"، تعتبر الثلاثينيات من العمر وقتًا حاسمًا بالنسبة للنساء، أولاً، يُقال لهن إن الساعة البيولوجية لديهن تدق. وفي بعض النساء، بسبب الضغوط اليومية في الحياة، تتسارع عملية الشيخوخة. يبدأن في ملاحظة بعض التغيرات الهرمونية الناجمة عن اختلال التوازن، لذلك، يصبح من المهم إجراء فحوصات منتظمة وتقييم صحة الهرمونات، وفي الوقت نفسه، يجب على المرأة أيضًا تعلم كيفية مكافحة التوتر.

7 تغيرات تغيرات في رائحة الجسم

التقلبات الهرمونية قد تسبب تغيرات في رائحة الجسم وتؤدي إلى رائحة أقوى أو أكثر نفاذة

تساقط شعر الحاجب

قد تلاحظ بعض النساء في الثلاثينيات من العمر أن شعر الحواجب يبدأ في التساقط أو يصبح خفيفًا، ويقال إن هذا علامة على التغيرات الهرمونية والشيخوخة.

انحسار خط اللثة

يمكن أن تتسبب التغيرات الهرمونية غالبًا في انحسار اللثة، مما يجعل الأسنان تبدو أكبر وأطول.

جفاف اليدين والقدمين

مع تقدم النساء في السن، قد ينهار حاجز الرطوبة الطبيعي لبشرتهن أيضًا، مما قد يؤدي إلى جفاف اليدين والقدمين وأحيانًا تشققهما.

نمو الشعر في أماكن غير عادية

في الثلاثينيات من العمر، قد تلاحظ المرأة نموًا مفرطًا للشعر على الوجه والصدر والظهر وما إلى ذلك، والذي يمكن أن يحدث بسبب التغيرات الهرمونية.

برودة اليدين والقدمين

قد يؤدي انخفاض الدورة الدموية والتغيرات الهرمونية لدى بعض النساء إلى الشعور بالبرودة في أيديهن وأقدامهن طوال الوقت.

تغيرات في لون الحلمة

قد تتسبب التقلبات الهرمونية في أن تصبح الحلمات داكنة، وفي بعض الأحيان تصبح أكثر وضوحًا.

ضع في اعتبارك أن هذه العلامات قد تكون ناجمة أيضًا عن عوامل أخرى مثل نقص التغذية أو الحالات الطبية لذا يجب استشارة الطبيب أولا

تغييرات نمط الحياة تساعد في تقليل احتمالية وأعراض الاختلالات الهرمونية ومنها:

الحفاظ على وزن الجسم المعتدل

تناول نظام غذائي مغذي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة النظافة الشخصية الجيدة

استخدام غسولات حب الشباب

تجنب المحفزات التي تسبب الهبات الساخنة، مثل الطقس الدافئ والأطعمة والمشروبات الحارة أو الغنية أو الساخنة

الحد من التوتر وإدارته

ممارسة اليوجا أو التأمل

الحد من الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة وتجنب الأطعمة المعلبة

استخدام الأوعية الزجاجية لتخزين وتسخين الأطعمة والمشروبات

تقييد استخدام منتجات التنظيف التي تحتوي على مواد كيميائية سامة، مثل مواد التبييض

شراء الفواكه والخضراوات الخالية من المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية الناضجة

تجنب وضع الأطعمة والمشروبات في الميكروويف في العبوات البلاستيكية